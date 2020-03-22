中央流行疫情指揮中心記者會。(圖/擷自中時電子報直播)

封境出現進階版！今天華航在微博上PO文，將在周二(3/24)起禁止旅客來台轉機。中央流行疫情指揮中心將在15:00開記者會，說明最新疫情，《中時電子報》將全程直播。

(中時電子報)