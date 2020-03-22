周二起禁止旅客來台轉機 指揮中心15：00記者會 14:132020/03/22 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、 林周義 、 陳人齊 、 潘千詩 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳周二起禁止旅客來台轉機 指揮中心15:00記者會。(轉機示意圖，資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心記者會。(圖/擷自中時電子報直播) 封境出現進階版！今天華航在微博上PO文，將在周二(3/24)起禁止旅客來台轉機。中央流行疫情指揮中心將在15:00開記者會，說明最新疫情，《中時電子報》將全程直播。 (中時電子報) #旅客來台 #轉機禁止 #指揮中心 #記者會 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 視訊開理事會 央行準備好了 04:102020/03/18 財經要聞 防疫有一套... 辦發表會沒在怕 04:102020/03/18 財經要聞 影》入境管制首日 外交部：滯留國外的旅行團將陸續交涉、協助返台 10:402020/03/19 政治 頂級龍虎斑吃到飽！只在這晚「15種吃法1次滿足」 19:242020/03/19 旅遊 國民黨高雄挺韓記者會掉漆 港媒驚覺：不妙！ 08:152020/03/20 政治 國外口罩缺很大 寄給家人「用毛巾包」就怕被偷 15:032020/03/20 國際 國泰港龍4至5月減班96％客運量 僅保留15航點 14:492020/03/20 兩岸 蘇慧倫防疫自主管理14天首露面 記者會上忍不住哭了！ 16:492020/03/20 娛樂 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 16:352020/03/21 生活 川普再譙：疫情來自中國且失控 04:092020/03/22 焦點新聞 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 比瑞德西韋更強？醫曝肺炎「救命新藥」數據驚人 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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