JR揹著女兒跳舞影片吸引近百萬次點擊。（天晴娛樂提供）

JR揹著女兒外出曬太陽呼吸新鮮空氣。（天晴音樂提供）

JR揹著女兒外出曬太陽呼吸新鮮空氣。（天晴音樂提供）

JR紀言愷剛結束東森《美味滿閣》拍攝，防疫期間獲得短暫休息時光，他經常在網路分享和女兒「晴晴」的互動，女兒愛笑的模樣人見人愛，只要稍微互動就會笑得開懷，讓JR慈父心都融化了，直說一整天和她玩都不膩。他日前拍攝了一支前揹晴晴跳韓國洗腦神曲〈Any Song〉的短影片，潮帥模樣讓網友大呼：「真是潮帥拔！」影片還被國外專門蒐羅帥哥明星影照片張貼的粉絲團發布，短短時間就創下近百萬觀看率，轉發人數將近兩萬，連JR自己都驚訝：「原來大家這麼愛看爸爸和女兒一起跳舞！」

JR工作之餘時間全都留在家裡陪伴女兒，他多次跟經紀人聊起，由於自己的爸爸走得很早，他學習的對象不多，曾經很擔心扮演不好父親這個角色，在女兒還沒出生之前，更質疑過自己是否可以愛另外一個未曾謀面的小孩。沒想到這些問題在晴晴出生之後瞬間消失，他搖身一變成為不折不扣的女兒控。每天工作結束之後，只想回家抱女兒。

而他和女兒的相處更是「出頭」很多，常常拍攝記錄各式各樣晴晴萌樣，以及用各種辦法逗弄女兒的畫面。晴晴是個非常愛笑的小寶寶，JR甚至只用手在她面前劃過，都可以逗得她開心大笑，萌樣吸睛。近日流行拍攝〈Any Song〉短影片，舞藝精湛的JR看了也技癢想要一試，但自己怎麼拍都覺得沒有甚麼創意，他發現晴晴只要聽到這首歌就會開始非常興奮，搖頭晃腦，靈機一動乾脆揹著她一起入鏡，父女倆一起完成這支影片，也成為這一波〈Any Song〉風潮中，唯一父女檔的短影片。

影片上傳之後持續發燒，最近甚至被國外專門轉PO帥哥影音照片的粉絲團貼出，觀看次數將近一百萬，各國網友瘋狂轉發將近兩萬次，網友大讚爸爸帥氣，更有人說好想當那個小嬰兒。有趣的是這粉絲團，東方人的照片不多，多半是韓星，這則影片之前貼《愛的迫降》玄彬，後貼《梨泰院》朴敘俊照片，讓JR成為兩大韓流男神中，唯一出現的華人男星。

JR透露要帶著女兒一起入鏡有許多小訣竅。首先就是揹巾的挑選要注意通風和排汗，因為晴晴跟他都是燥熱體質，不夠通風的揹巾會讓父女倆都濕透。另外就是因為揹著寶寶，有些動作要做修改，不然從頭到尾寶寶都會被遮掉。他原本擔心太過晃動，「晴晴」會不舒服，沒想到他晃得愈大晴晴睡得愈香甜，整段拍攝完畢，她竟開始呼呼大睡，非常享受。

JR感觸很深地表示表示，懷抱中有一個女兒要做任何動作都非常吃力，他也因此體驗了老婆懷孕的偉大，更明白過去常常聽到人說，孕婦要多運動多爬樓梯，自己體驗之後才會知道，這是多困難和辛苦的事情。

(中時 )