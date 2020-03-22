桃園中壢7旬老翁21日疑似因身體不適，癱坐路邊，警方巡邏經過便上前關切，但因老翁語焉不詳，不得癱坐原因及其住址，只好先將老翁帶回派出所安置，經確認身分並連絡家屬後，順利協助老翁平安返家。

中壢警分局表示，興國派出所警員許朝榮、林柏毅於21日下午巡邏，行經中央西路2段發現老翁疑似身體不適，面露疲態的癱坐路邊，警方見狀上前關切，老翁顯得手足無措，十分緊張，又因其未攜帶證件，且無法明確表達身分資料及住址，員警只好先將老翁帶回派出所休息。

經警方依人臉辨識系統確認老翁身分後，隨即聯絡其家人，老翁妻子到派出所後表示，老翁患有中風疾病，且行動不便，走幾步路便會大力喘氣，而這次老翁第一次擅自離家，讓家人都非常擔心。對於警方協助老翁安全返家，老翁妻子再三言謝員警的積極付出。

家中如有易走失的長輩，中壢警分局提醒，應於長輩身上配戴易辨識身分的配件，另外，可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向當地警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防長輩迷途走失發生憾事。

(中時 )