內灣風景區每年吸引上百萬人前往，新竹縣政府爭取經費改善外圍環境、停車場動線等。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

內灣風景區每年吸引上百萬人前往，新竹縣政府爭取經費改善外圍環境、停車場動線等。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

內灣風景區每年吸引上百萬人前往，新竹縣政府爭取經費改善外圍環境、停車場動線等。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新埔柿餅產業遠近馳名，新竹縣政府、新埔鎮公所爭取經費改善道路、臨停區。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

讓新竹縣更好玩！新竹縣政府向交通部觀光局申請計畫，將提升內灣風景區外圍、新埔鎮大墩山休閒農業區等環境，獲得核定2700萬元經費，將使2地旅遊更加安全、豐富，增添小鎮風光。

根據統計，內灣風景區一年約有160萬旅客造訪，體驗老街鐵路、漫畫等特色，不過外圍還有親水公園、堤頂步道等景點，為了提升整體環境、擴大旅遊圈，以內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫獲中央核定1500萬經費，其中5成4為中央補助，其餘縣款支應。

改善範圍包含內灣老街外圍親水公園、停車場、油羅溪堤頂步道，以舖面、欄杆、休憩設施更新及改善為主，另有內灣公有停車場綠化景觀及動線改善、更新道覽牌及引導設施等。

新埔鎮大墩山休閒農業區則位於新埔鎮東北部，以旱坑里為主並涵蓋南平里、北平里及部分上寮里，旱坑里以柿餅產業成為遠近馳名的景點，在地也生產水梨，每逢九降風起，竹13線山路常有遊覽車進出，為了解決此問題，因此提出計畫，改善改善臨停及停車空間和遊憩據點，並加入導覽牌、指示牌等，中央核定經費1200萬，5成為中央款、其餘由鎮公所配合。

縣長楊文科表示，期望透過計畫改善，使內灣風景區、大墩山休閒農業區更加完善，讓遊客停留久一點，體驗在地自然美景及人文特色。

(中時 )