加強防控！上海對所有入境人員核酸檢測 14:442020/03/22 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海舉行新聞發布會22日邀請市衛生健康委主任鄔驚雷、上海海關副關長蔣原、市民政局副局長曾群、疫情防控公共衛生專家組成員吳凡介紹上海新冠肺炎疫情防控工作情況。上海市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐威主持新聞發布會。 市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已經對所有來自或途經重點國家和地區的入境來滬人員實行100％隔離。為了進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，上海將對所有來自非重點國家和地區的入境來滬人員實施100％新冠病毒核酸檢測。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #上海 #入境 #核酸檢測 #疫情 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 澎湖公車司機樂意開防疫專車 縣府感動加保500萬元保險 11:582020/03/20 社會 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 兩岸熱門新聞 疫情造成陸出口驟降 美醫療用品嚴重短缺 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 真洩氣！美政府曾承諾捐防疫物資 又遭耿爽打臉 - 兩岸 加強防控！上海對所有入境人員核酸檢測 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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