上海舉行新聞發布會22日邀請市衛生健康委主任鄔驚雷、上海海關副關長蔣原、市民政局副局長曾群、疫情防控公共衛生專家組成員吳凡介紹上海新冠肺炎疫情防控工作情況。上海市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐威主持新聞發布會。

市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已經對所有來自或途經重點國家和地區的入境來滬人員實行100％隔離。為了進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，上海將對所有來自非重點國家和地區的入境來滬人員實施100％新冠病毒核酸檢測。

(中時 )