隨著疫情在全球擴散，新加玻今日宣布，自明晚午夜起，禁止所有外國短期旅客入境或過境。據了解，台灣也將跟進，自24日零時起，禁止旅客來台轉機，為期2周。不過，航空業者表示，雖有聽說，但詳情不清楚，也尚未收到公文，可能要等指揮中心宣布。

翻攝自微博。

華航微博已經公告，為配合政府防疫政策，自3月24日零時起，華航、華信航空將暫停接收經台灣轉機的旅客，為期兩周。敬請搭機前確認抵達台灣的轉機日期與入境各地相關規定。據了解，長榮也將同步實施。

對此，華航、長榮皆表示，正在了解中，等指揮中心宣布。

(中時電子報)