鎖國升級！周二起華航、長榮禁止旅客來台轉機 14:282020/03/22 中時電子報 中時、 潘千詩 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周二起華航、長榮禁止旅客來台轉機。(轉機示意圖，資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情在全球擴散，新加玻今日宣布，自明晚午夜起，禁止所有外國短期旅客入境或過境。據了解，台灣也將跟進，自24日零時起，禁止旅客來台轉機，為期2周。不過，航空業者表示，雖有聽說，但詳情不清楚，也尚未收到公文，可能要等指揮中心宣布。 翻攝自微博。 華航微博已經公告，為配合政府防疫政策，自3月24日零時起，華航、華信航空將暫停接收經台灣轉機的旅客，為期兩周。敬請搭機前確認抵達台灣的轉機日期與入境各地相關規定。據了解，長榮也將同步實施。 對此，華航、長榮皆表示，正在了解中，等指揮中心宣布。 (中時電子報) #旅客來台 #轉機 #禁止 #周二 #封境 也許您會感興趣 推薦閱讀 禁止出國遭指違憲 04:102020/03/18 生活新聞 菲封鎖呂宋島 關閉金融市場 04:102020/03/18 國際大事 防疫擺中間 憲法放一邊 04:102020/03/18 時論廣場 澳洲進入緊急狀態 提升旅遊警戒至第4級 04:102020/03/19 兩岸要聞 赴歐押解詐欺犯 11名國際刑警居家檢疫 11:442020/03/19 社會 桃機突爆逃命潮 法男險成人球 04:102020/03/20 生活新聞 防疫關鍵期備戰！新北宣布 今起醫院、護理之家禁止探病 15:032020/03/20 生活 越南禁所有國際航班入境 徵召醫科學生與退休醫護共同抗疫 21:372020/03/21 國際 華新老董 一片口罩疫世懸念 04:102020/03/22 政治要聞 周二起禁止旅客來台轉機 指揮中心15：00記者會 14:132020/03/22 生活 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 比瑞德西韋更強？醫曝肺炎「救命新藥」數據驚人 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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