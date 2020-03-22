國民黨不分區立委吳斯懷屢屢引發爭議，近期書面質詢再度引發議論，黨內也是砲聲隆隆。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行。

吳斯懷書面質詢說，共機繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，不僅引來外界批評，連黨內都有意見，前立委謝國樑直言，他身為國民黨的一員，真心覺得吳斯懷不適任國民黨的不分區委員，他只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心，他希望這樣的人可以盡早離開立法院。

王育敏對此表示，不分區委員是政黨提名，當然希望任何發言都謹言慎行，幫國民黨整體加分，若有爭議，若跟黨中央不一致，也必須立即澄清，以免讓外界誤解。

王育敏也說，針對未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行，目前相關內容還沒確定，很明確的是黨中央希望不分區立委在立院的問政品質能有一定水準。

(中時 )