吳宗憲22日主持中天綜合台《小明星大跟班》，劉真心臟手術出狀況，短短一個多月歷經葉克膜、心室輔助器，甚至開顱，目前等待換心中，外界非常關心她的健康，身為劉真老公辛龍經紀公司老闆的吳宗憲對此回應，「每天都會關心辛龍，狀況一樣要由家人來講，有任何消息的話很快會讓大家明瞭，這個要家屬去說明，希望大家都能很健康。」

對於旗下容易文創簽約女星斯亞近日出走，吳宗憲臉色平淡，「這就跟打麻將一樣，我們公司不會說我的演唱會她是無酬，到很多地方表演都會帶上她，唱片也幫她做，MV也花2、300萬，搬個風。」他提及當時錄《綜藝大熱門》承諾對方發片，節目結束，斯亞來詢問此事才有簽約發片的契機，「容易文創沒有來去問題，它是慈善單位，燒好香才能進來，麻煩事都是我處理。」

新冠肺炎疫情緊張，提到境外移入病例，吳宗憲呼籲，「這跟開車一樣，不只開車不要被人家撞到，你也要小心不要撞到人，境外進來沒有必要隱瞞，不要以為不差你一個，去外面喝個咖啡，就罰50萬！」他也慶幸赴外求學的兒女都已畢業。雖然疫情相當緊繃，但他坦言業績有成長，「因為我們做的是網路行銷，上月是海豚最高單月業績，整體成長！」

(中時 )