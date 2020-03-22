網傳我出口口罩援助巴拉圭，外交部說這是假訊息。警方已約談臉書PO文管理者究辦。（警方提供）

臉書粉絲專業「逐柯攻城師」在網路上留言，內容指「吳釗燮部長，你知道台灣人一周只能買3片口罩嗎？疫情指揮中心很辛苦，你卻在扯後腿嗎？」並附上巴拉圭當地新聞連結畫面及一張圖片內容為「外交部的工作不是諂媚中國，是諂媚巴拉圭，煩請吳部長說明」直指臺灣出口口罩援助巴拉圭。外交部澄清此為假訊息，警方約談臉書管理者，依社秩法究辦。

該訊息外交部已於3月21日發布新聞澄清，口罩援助是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，該內容屬虛假不實。刑事局獲報，查該粉絲專頁管理者為蕭姓男子，警方通知到案說明。

蕭坦承親自發文撰寫，辯稱是因看到巴拉圭新聞再用翻譯軟體翻譯後，認為與政府禁止出口口罩政策有出入，才會發文，已將該文章下架。

另臉書帳號徐姓男子，在網路留言內容「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了，出口禁令在哪裡？」此內容亦經外交部證實為假訊息。

警方調查該帳號內容，發現其自稱現居首爾的中國人，打卡地點均在韓國及南非等國，顯見不實訊息為境外人士刻意所為，該文章徐已下架。

(中時 )