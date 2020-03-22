王若琳配合新作《愛的呼喚》所主持的網路復古節目《愛情霓虹燈》，最後一集邀請好友魏如萱擔任嘉賓，2人聯手泌尿科醫生程威銘，難得大尺度解答起鋼鐵直男、單身男子的生理需求，有些題目唸起來很害羞，魏如萱馬上跳出來表示：「我都生過孩子了，我來唸！」聽完醫生的解答後，魏如萱和王若琳異口同聲說：「嗯～這集內容很健康耶！」

節目開頭，一位33歲養貓的男生向王若琳、魏如萱求救，表示自己忽然遇見心儀的女孩卻不敢往前一步，因為很擔心被當做是怪叔叔，這位女孩在寵物醫院當助理。魏如萱認真思考後說：「其實可以先從多認識她身邊的人開始，比如先跟醫生混熟啊，多聊天來了解這位女助理。」

魏如萱建議等待貓咪好轉，可以買好吃送給醫院的同事們，然後對那位心儀的女助理說：「你的有多加粉圓哦！」對方也會好奇「為什麼只有我有」，王若琳聽完隨即認同：「從吃的東西開始很好，畢竟大家都很難抗拒美食」。

王若琳此次新作再度和《摩登悲劇》專輯的MV導演Robert Youngblood合作，兩人共同討論出一個很宇宙式的、跟靈魂轉世有關的劇情概念，王若琳還在近期上架的〈漫步人生路〉和〈蘋果花〉MV變身為太空人， 5支MV充滿王若琳式的獨特風格，最後一支MV預計在3月底上架。

王若琳在新專輯大走復古路線。（圖／翻攝自王若琳臉書）

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(中時電子報)