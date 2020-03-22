時力立委邱顯智今日接受記者電訪表示，疫情指揮中心發布命令要求返國民眾居家隔離14天、禁止高中以下師生出國。而為防疫做限制人身自由之舉是否恰當？未來可能會有提審問題。時力下周也將提案修法要求，對於相關行為和舉措應採正面表列。

近日包含前衛生署長楊志良在內，多位人士皆表態認為，憲法明定人民有遷徙自由，疫情指揮中心要求民眾禁止出國一事，已明顯違憲。

楊志良近日甚至痛批：「《傳染病防治法》有要求強制隔離，但沒有強制要不要出國，執政黨的做法是自行擴大解釋！沒有病、健康的人為何要受限制，這是哪一條？」

邱顯智表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，疫情指揮中心為防疫必要，要求返國民眾居家檢疫、隔離14天。而近日更發布高中以下師生禁止出國，也得到教育部追認，等於是有強制力。

邱顯智說，《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條條文指出：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」但此條文被外界認為有空白授權問題，甚至有人稱之為「帝王條款」。

邱顯智指出，第7條還沒有發布前，包括政大教授劉宏恩等多位法界人士，都有提出質疑認為定義不夠明確。當年SARS事件後，多位當時被強制拘禁在和平醫院院內的醫師，後來都對政府提告。

邱顯智說，當年提告的醫師後來敗訴，但因居家隔離等人身自由的拘束，又涉及憲法第8條對人身自由的保障。因此醫師又另申請釋憲，後來就有大法官釋字690號解釋。而解釋認為合憲，但應檢討傳染病防治法制度。

邱顯智指出，當時的釋字690號雖解釋合憲，但有多位法官，包括現在的司法院長許宗力及李震山、林子儀、許玉秀等人，都提出不同意見書並指出，強制隔離雖屬「非刑事」的人身自由剝奪，但也要依照憲法第8條的法律程序要求。許玉秀認為，必要處置包括強制隔離，也有違法律明確性。

邱顯智表示，《傳染病防治法》37條規定，主管機關可視情況採居家隔離的措施，但不論是居家隔離、禁止出國等規定，而其措施雖不需要法官做決定，但被限制的民眾仍有提審的機會。也就是說，民眾若遭強制隔離等人身自由限制，可向法院申請提審。

(中時 )