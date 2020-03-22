員警進入店家前，業者都會替員警酒精消毒。（警方提供）

官警向業者宣導政府的防疫相關規定。（警方提供）

鑑於近日新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入、返國確診病例暴增，常發生民眾未依法配合居家檢疫（隔離）規定，而在外「趴趴走」，形成防疫缺口，造成民眾不安。台北市警各分局，包括中山、大安、信義等分局，22日凌晨執行局辦擴大臨檢，運用巡邏、臨檢、路檢及攔檢等方式，協助找回未依規定居家檢疫（隔離）者。大安分局就尋獲1名檢疫期間上夜店男子，依規定送主管機關開罰。

大安分局員警即利用M-Police警用小電腦的防疫警示功能，查獲一名居家檢疫民眾，30多歲男子日前自國外返台，卻心存僥倖、違反規定至夜店消費，警方已通報權管機關裁罰，將面臨10萬以上100萬以下罰鍰。

警用小電腦在臨檢時，顯示民眾是否為居家檢疫或隔離對象，大安警分局今天凌晨即藉此查獲1名違規者。（警方提供）

警用小電腦在臨檢時，顯示民眾是否為居家檢疫或隔離對象，大安警分局今天凌晨即藉此查獲1名違規者。（警方提供）

中山分局則表示，為防止群居感染，同仁上勤時，雖已在派出所量體溫、雙手噴酒精消毒，進入分局勤教，一樣要重覆量體溫、乾洗手，更以酒精消毒鞋底，確保將感染降到最低。而進入店家臨檢前，業者慎重又再次替員警消毒，員警笑說，臨檢別人前，警察自己要先「自檢」，對彼此都好。

警方指出，已針對轄內娛樂場所負責人，加強宣導有員工或從業人員有從國外入境者，一定要遵守政府防疫規定，勿再外「趴趴造」或來上班，造成防疫缺口，引起恐慌；且上班人員、消費者，進入處所前一定要先量體溫及乾洗手，共同防止新冠肺炎。

(中時 )