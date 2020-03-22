新冠肺炎疫情蔓延全球，各國採取措施因應，在面臨第一波中國大陸疫情，台灣超前部署守住了防線，成為他國抗疫的典範。一路觀察亞洲國家的防疫表現，長庚醫學大學臨床醫學研究所專任助理教授吐心聲，台灣從大家一致看壞到目前撐住，這次真的好想贏韓國啊！

大陸是最早爆發新冠肺炎疫情的地方，鄰近亞洲國家深受波及，在一、二月時新加坡、韓國、香港紛紛成重災區，每日出現的確診病例量，讓人看得怵目心驚，但後來疫情控制上，逐漸展現實力。

盤點亞洲國家的防疫表現，顧正崙今在臉書上指出，新加坡被瘋狂攻擊下仍屹立不倒，超低死亡率可謂傲視全球；韓國從崩潰邊緣力挽狂瀾；日本展現屹立不搖之姿；香港/越南與中國大陸接壤但是沒有崩壞。至於台灣的表現，則是全球防禦力最佳，從大家一致看壞到目前撐住。

防疫最好的國家排行榜，隨著疫情發展會出現新變化，顧正崙期盼，我們棒球贏不了韓國就算了，反正人家人多，但是拜託這次一定要贏韓國。

(中時電子報)