美軍電偵機最近密集出現在台灣南部海域周邊以及南海，外界均認為是美中兩國因南海局勢引發軍事緊張，但如今真相大白。美國海軍太平洋艦隊司令部今（22日）美國太平洋艦隊在官方推特公布，美海軍「希羅號」（USS Shiloh CG 67）神盾級巡洋艦，本週於菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈射擊。根據美軍標準作業，在實彈射擊前必須先確認有無第三國電偵機艦在出沒演習海域，因此才會如此密集的出現在台灣海域周邊及南海。

長期在媒體發表軍事評論的前海軍官校教官、新江艦艦長呂理詩表示，當大家都關注在「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN 71）航空母艦打擊群（CSG）和「美利堅號」（USS America LHA 6）遠征打擊群（ESG）在南海的動態時，EP-3E、RC-135U電偵機一直穿梭於巴士海峽周邊海域，許多專家先進認為南海一觸即發。

但呂理詩研判，實際的原因是，美國太平洋艦隊今天在Twitter上貼文，曾經在今年一月通過台灣海峽的提康德羅加級神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）日前在菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊；雖然美軍在此海域射擊操演並非首次，國軍的基隆級艦亦曾在東部海域進行過類似的實彈演練，而此時此刻在菲律賓海的前進部署（forward-deployed），對中國、對台灣展現了一定的決心與目的。

(中時電子報)