無懼疫情！日本上野公園湧入賞櫻野餐人群。（圖/路透社）

新冠肺炎疫情當前，日本人還是想賞櫻花！東京都台東區的上野公園，每年3月底櫻花盛開，是東京著名賞花景點，從21日湧入大量賞櫻遊客，十分熱鬧。根據《共同網》報導，許多遊客在櫻花樹下慢慢行走，也有很多人配戴口罩賞花。

從照片中看到，入口處的枝垂櫻盛開，許多遊客在此拍照打卡。由於20日是日本國定假日春分節，至22日為止有3天連假，大批賞櫻客湧入上野公園，公園約有1,200株櫻花，每年約有358萬名遊客。

日本政府為防止疫情擴大，2月底籲請民眾最好不要辦大型文化、體育活動，東京都政府3月中旬宣布旗下管理的公園或河川等，包括上野恩賜公園、代代木公園、隅田川河畔等82處，請民眾不要辦賞櫻宴。

雖然東京都政府也呼籲不要在公園舉行群體野餐，上野公園在櫻花林下皆設有繩子並張貼禁止告示，但仍可看到自備塑膠布一起野餐賞櫻的人群。不過賞櫻的日本民眾表示，受疫情影響，外籍觀光客銳減，加上不能辦賞櫻宴，熱鬧氣氛不如往年。另一個與往年較不同之處是戴口罩的賞櫻客相當多，上一次如此落寞的賞櫻氣氛，是2011年日本311大地震後。

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(中時電子報)