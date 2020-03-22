路透社引述2名消息人士指出，東京奧運已經開始規劃可能的延期替代方案。

新冠肺炎疫情擴散全球，外界關注東京奧運能否於今年夏天如期舉行，相較於日本政府昨（21）日重申不會延期，路透社引述2名熟知內情的消息人士指出，東京奧運主辦方正在悄悄規劃奧運延期的可能方案。

一名親近東奧組委會的匿名日本官員透露，組委會被要求為延期進行模擬計畫。他說替代方案可能包含B、C、D，主要根據延遲的時間而定，另外計畫也包含估算奧運延期的成本。

(中時電子報)