路透：東奧開始規劃延期方案 15:102020/03/22 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社引述2名消息人士指出，東京奧運已經開始規劃可能的延期替代方案。 新冠肺炎疫情擴散全球，外界關注東京奧運能否於今年夏天如期舉行，相較於日本政府昨（21）日重申不會延期，路透社引述2名熟知內情的消息人士指出，東京奧運主辦方正在悄悄規劃奧運延期的可能方案。 一名親近東奧組委會的匿名日本官員透露，組委會被要求為延期進行模擬計畫。他說替代方案可能包含B、C、D，主要根據延遲的時間而定，另外計畫也包含估算奧運延期的成本。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #日本 #東京奧運 #延期 #計畫 #替代方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 日企擔憂：若東京奧運停辦 將衝擊日本經濟 09:252020/03/18 財經 中日韓三外長視訊 聯防疫、挺東奧 04:092020/03/21 焦點新聞 東奧如期舉辦 美媒：別作夢了 09:422020/03/21 體育 英美體壇發聲：東奧該喊停了 15:342020/03/21 體育 挪威奧委會建議IOC 東京奧運延期舉行 17:442020/03/21 國際 四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 國際 日本樂園砸大錢迎東奧 無奈疫情重創觀光業 18:572020/03/21 財經 疫情打亂一切 日本樂園砸大錢迎東奧 期待恐落空 04:092020/03/22 全球財經 靠排名空降東奧 當心門票有毒 04:102020/03/22 運動天地 東奧不延期 美女將怒嗆IOC獨斷 12:242020/03/22 體育 國際熱門新聞 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 新冠確診破萬 病例暴增主因曝光 1500萬紐約人恐感染 - 國際 跟進鎖國！新加坡24日起禁外國人入境及過境 - 國際 曼谷爆大規模群聚感染！泰單日激增188例創新高 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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