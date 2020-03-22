汪小菲開心和女兒約會。(圖／翻攝自微博)
汪小菲開心和女兒約會。(圖／翻攝自微博)
小玥兒正面激似媽媽大S。(圖／翻攝自微博)
小玥兒正面激似媽媽大S。(圖／翻攝自微博)

大S和汪小菲婚後育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，近日，汪小菲曬出父女約會照，下個月將滿6歲的小玥兒，長大了不少，尤其正面激似媽媽大S，引起網友熱議。

汪小菲21日曬出2張和小玥兒的合照，開心表示：「下午陪她爬山看蜥蜴，晚上我倆單獨約會。」只見他充滿愛意得望著女兒，同時露出微笑，畫面溫韾又幸福，另外一張小玥兒正面看鏡頭，激似媽媽大S，讓網友都驚呼「和媽媽太像了吧，長大一定是小美人」、「完全縮小版大S」、「好像在跟小小大S約會」。

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(中時電子報)

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