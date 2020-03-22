大S和汪小菲婚後育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，近日，汪小菲曬出父女約會照，下個月將滿6歲的小玥兒，長大了不少，尤其正面激似媽媽大S，引起網友熱議。
汪小菲21日曬出2張和小玥兒的合照，開心表示：「下午陪她爬山看蜥蜴，晚上我倆單獨約會。」只見他充滿愛意得望著女兒，同時露出微笑，畫面溫韾又幸福，另外一張小玥兒正面看鏡頭，激似媽媽大S，讓網友都驚呼「和媽媽太像了吧，長大一定是小美人」、「完全縮小版大S」、「好像在跟小小大S約會」。
(中時電子報)
大S和汪小菲婚後育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，近日，汪小菲曬出父女約會照，下個月將滿6歲的小玥兒，長大了不少，尤其正面激似媽媽大S，引起網友熱議。
汪小菲21日曬出2張和小玥兒的合照，開心表示：「下午陪她爬山看蜥蜴，晚上我倆單獨約會。」只見他充滿愛意得望著女兒，同時露出微笑，畫面溫韾又幸福，另外一張小玥兒正面看鏡頭，激似媽媽大S，讓網友都驚呼「和媽媽太像了吧，長大一定是小美人」、「完全縮小版大S」、「好像在跟小小大S約會」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。