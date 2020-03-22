效力日職巨人隊的陽岱鋼昨日回歸一軍，連續2天先發，今日擔任第八棒、指定打擊對戰橫濱DeNA，不過前2打數沒有貢獻，5局下半巨人有一波攻勢，包含陽岱鋼在內共有4名選手連續敲出二壘安打，攻下3分，5局結束巨人以8比1領先。

2局下半巨人靠岡本和真陽春炮先馳得點，陽岱鋼此局上場打擊，不過首打席第一球就出棒，擊成游擊方向滾地球出局。3局下半大城卓三也開轟，隨後巨人連敲5支安打再添3分，巨人取得5比0領先，不過陽岱鋼次打席在一、三壘有人時，遭到三振出局，再度成為第3個出局數。

4局上半橫濱DeNA洋將奧斯丁(Tyler Austin)敲出右外野方向全壘打，也是巨人投手田口麗斗今日唯一失分，橫濱DeNA以1比5落後。

5局下半巨人再開起一波攻勢，從岡本和真對石田健大敲出二壘打開始，中島宏之、陽岱鋼、大城卓三也敲長打，連續4支二壘打替巨人打下3分，陽岱鋼敲出此戰首安，且有1分打點。

(中時 )