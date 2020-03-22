新冠肺炎持續延燒，國內今天再添16確診案例，台灣累積病例達169例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案156為20多歲女性，是在養護機構服務的護理師，該機構包含28名工作人員以及53名住民，今天下午將全數移出安置。陳時中表示，昨天半夜趕赴現場，拜託兩家醫院院外調回醫護和檢驗師，一個晚上把案子都釐清，往後應該都在可控的範圍，我們很有信心。

疫情中心醫療組組長薛瑞元表示，案156是昨天確診，這個個案本身在3月12日時自主覺得發燒沒有就醫，3月16有就醫，後來返家，3/20再度就醫採檢確診。確診後經過疫情調查知道他是在養護機構中擔任護理人員，因此連夜到養護機構，對住民和所有工作人員採檢，共採檢53個住民，28個工作人員，目前驗出來都是陰性。

薛瑞元表示，這81人都是陰性，因為工作場所中，仍有一些可能的病毒存在，為了確保安全把53個住民通通今天要移出到3個地方，5人到醫院，並找了兩處集中檢疫場所各安置24人。今天下午都會出來。28個工作人員全部需要居家隔離，移出的地方，已經招募照顧人力。

陳時中表示，因為是在養護機構中發現確診，所以很重視，昨天晚上緊急啟動兩家醫院幫忙，桃園部立醫院、長庚醫院，昨晚11點多到兩家醫院看，都已經準備完畢，這次很難分辨哪些人與確診護理師接觸多、接觸少了。

陳時中提到，昨晚長庚醫院也採檢到四點，今天早上立即展開pcr檢測，都是陰性。他強調，可能的群聚沒有立即處理，接下來分流就有很多考慮，現在衛生局開始做相關人員往外移移出安置，基本上都是1人1室，其中工作人員全數居家隔離，地方重新消毒過，再來逐一的移動、隔離14天。

薛瑞元表示，除了該養護機構的住民和工作人外，案156的家人和朋友這段可能傳染的過程接觸陸續都在匡列中，最後人數還在疫調中。

陳時中說，社區傳染我們也不喜歡，院內傳染我們也不喜歡，社區傳播我們也不喜歡。我們不喜歡很多事情，但我們的態度，應該是說，我們法寶籌碼不是壓在它不來，而是它來了我們可以處理它。我們很重視，所以昨天才半夜趕赴現場，拜託兩家醫院院外調回醫護和檢驗師，一個晚上把案子都釐清，往後應該都在可控的範圍，我們很有信心。

但院外的接觸者還在疫情調查中，陳時中說，「裡面都是年紀比較大的，容易受到病毒傷害，目前採檢都是陰性，但不敢大意，已經清空消毒隔離，並確實跟蹤案子確實掌握，我們非常非常重視這個案子。」

(中時 )