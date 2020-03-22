日經新聞報導，新冠肺炎延燒，為降低供應鏈過度依賴中國大陸，日本有意擴大「跨太平洋夥伴」計畫，包含台灣在內多個亞洲經濟體可望納入。行政院政委鄧振中22日表示，政府已透過各種管道遊說CPTPP各會員國中，8月11個會員國將在墨西哥舉行年會，屆時議程是否啟動新會員加入談判，將是重要觀察指標。未來潛在對象包括台灣、泰國、印尼和菲律賓等亞洲國家。

不過，全球因新冠肺炎淪陷，忙著防疫救災，鄧振中說，8月會議是否召開，召開形式及議程等，都尚未明朗化，值得密切觀察。

立委最近在立院質詢高度關切CPTPP的進度，日前外交部也透露，由於CPTPP有進一步擴大的動能，會員國間也已開始推展關稅減免等互惠措施，外交部將把握機會，配合整體氛圍和他國申請加入情況，在CPTPP開放新成員加入時，採取必要作為，預料今年會有具體進展。

為參與CPTPP，鄧振中說，除日本是主導國外，我國也透過駐外單位展開各會員國遊說，去年更修正海關進口稅則部分稅則，調降涉及日本山藥、清酒等15項農漁產品及加工食品關稅，盼展現台灣爭取加入CPTPP決心，創造有利參與區域經濟整合氛圍。

CPTPP會員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個國家。目前仍有秘魯、智利、馬來西亞和汶萊四國進行國內審議，其他國家已於2018年12月30日生效。

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