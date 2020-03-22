新冠肺炎疫情擴大，根據僑委會駐外人員回報，截至20日止，全球僑胞計有23個確診案例，目前已有607所海外僑校停課或延緩開學時間至3月下旬至4月初，受影響學生達26萬餘名，預估停課僑校數恐將持續增加。

僑委會周一將赴立法院外交及國防委員會進行「新冠肺炎(武漢肺炎COVID-19)疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、臺商之相關作法」專案報告。

報告中指出，目前海外僑界受到武漢肺炎疫情衝擊的層面相當廣泛，僑委會近期多次召開因應疫情會議，經駐外人員回報，截至本月20日止，全球僑胞計有23個確診案例，僑委會已責成駐外人員及時傳達政府關懷，並適時提供必要之協助。

在強化海外僑教中心防疫機制方面，海外16處僑教中心，目前除多倫多、布里斯本及雪梨3個中心維持正常開放外，另洛杉磯、橙縣、菲華、聖保羅及亞特蘭大等5個中心暫停開放。華府及波士頓僑教中心調整縮短開放時段；金山灣區、金山、西雅圖、紐約、芝加哥及休士頓等6個中心則關閉圖書閱覽室。

為配合海外及國內防疫作為，僑委會已責成各駐外僑務人員於協辦或協輔僑界主辦活動時，可採取暫緩、延後或取消辦理等因應措施，針對不得不取消的僑務工作，將適時研議替代方案，俾對僑胞之服務，儘量不受影響。

僑委會表示，日前陸續接獲多起海外僑界反映，因當地口罩品質不一，部分僑界表示，倘國內醫療口罩產能許可，要求允許出口至海外供有需求之旅外國人使用，並由使用者自行負擔相關費用，僑委會已向主管機關反映，並請適時研議可行的協助作法。

新冠肺炎疫情擴散已影響全球海外僑校，部分國家如日、韓、菲、緬、越、英、法、愛爾蘭、匈牙利、西班牙、智利、巴西、巴拉圭、阿根廷、南非及美加部份地區為防止疫情持續擴大，已下令當地學校停課或延後開學。

僑委會指出，海外僑校因配合當地政府政策或考量武漢肺炎疫情尚未獲控制，為避免危及師生健康，爰採取停課、延後開學或改以線上教學方式因應。據瞭解目前已有607所海外僑校停課或延緩開學時間至3月下旬至4月初，受影響學生達26萬餘名，另為使教學不因疫情中斷，目前經調查全球已有88所停課僑校改採線上教學方式授課，僑委會將積極提供協助。

為瞭解僑生技職專班承辦學校因應新冠肺炎疫情相關處理措施，僑委會將於本年3月底前完成全國16所僑生建教專班實地訪查作業，以實際行動關懷僑生防疫措施。

(中時 )