臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」認為，台南每新增一例，紅色警戒區域就為台南調升一級，讓台南永遠停留橘色區域。該粉專轟「疫情也分顏色？」(擷取自白色正義聯盟臉書)

新冠肺炎疫情增溫，台灣確診病例數攀升。然而，對於疾管署「傳染病統計資料查詢系統」確診病例地圖，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」認為，台南每新增一例，紅色警戒區域就為台南調升一級，讓台南永遠停留橘色區域。該粉專轟「真是扯爆了！疫情也分顏色？！民主聖地台南不能淪陷？！」該文也引來批評。

疾管署公布新冠肺炎本土病例及境外移入病例分布圖，截至22日清晨最新更新，國內新冠肺炎累計達153例，原本0確診的屏東縣已破蛋，確診數變1例。全台22縣市僅剩嘉義縣、嘉義市、花蓮、台東、金門、澎湖、連江縣沒有確診案例。

然而，「白色正義聯盟」發文指出，台南每新增一例，紅色警戒區域就爲了台南調升一級，讓台南永遠停留橘色區域。他諷刺疾管署真是好棒棒！滿滿的台灣價值，「防疫數據可以這樣子做的嗎？」並砲轟真是扯爆了！直呼「疫情也分顏色？！民主聖地台南不能淪陷？！」

「白色正義聯盟」也解釋，台南6例，紅色區域就是7以上；台南7例，紅色區域就是8以上；台南8例，紅色區域就是9以上，直呼滿滿的台灣價值。

對此，有些網友卻不認同，並認為「想太多了吧」、「小編有沒有想過可能是用確診比例作區分？確診人數（分母）一直在增加喔。身為公眾社團是否先查證過再進行指責？」、「小編知道案例數的區隔是用甚麼數學方法去調整的嗎?我看了一下他這樣調很合理，就剛好台南上升個案很少才沒有改顏色而已」、「這一定是按照比例算的啊，難道100例確診跟10例確診顏色要一樣？那全台不都紅通通」。但也有網友認為「噁心的政客，所以荒謬的數字」、「挺符合綠營做事的標準」、「直接改顏色就太low啦！所以就把警示顏色的人數標準修改，很少人會注意這個，這樣一來大部分的人只看顏色分佈不會注意」。

(中時電子報)