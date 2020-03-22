一名陳姓上班族與同公司一對年輕小情侶共同租屋住在一屋簷下，但陳男覬覦年僅19歲的同事小女友已久，卻苦無機會下手。直到有次3人晚間在家中共同聚餐陳男見機不可失，想利用酒醉下手，於是不斷勸酒，事後三人喝到天亮，女子爛醉無法上班，陳男竟趁上班後偷溜回住處趁機撿屍性侵，男方返家後見女友下半身赤裸躺在床上，一旁還有用過保險套，一怒之下追查才發現竟是狼室友所為。

據了解，陳姓男子與一對年輕小情侶同為公司同事，為了節省租屋費，3人共同租屋同住一處公寓。2018年4月19日凌晨，3人在家聚餐共喝了1瓶紅酒、16罐瓶酒，徹夜共飲直到天亮就寢，女方爛醉後被扶上床睡，陳男和男室友遍共同去上班。

接近中午，陳男向同辦公室室友表示要外出買飲料，實際上卻偷偷衝回家中，見到女室友還不省人事，於是直接在床上性侵女方。陳男的同事眼見陳男外出買飲料遲遲未返回公司，加上擔心女友獨自睡在住處有安全疑慮，於是趁午休時返回租屋處查看。

但男子返家後，突然見陳男機車停放在樓下，一進房赫見女友沒穿內褲躺在床上熟睡，地上還有用過的保險套，於是搖醒女友詳問，但女方對事發經過毫無意識，於是立即帶著女友到醫院驗傷，並在女下體採集到DNA，一驗之下竟是陳男所為，憤而控告陳男乘機性交，陳男一審刑事部分判處有期徒刑4年，並賠償80萬。

(中時電子報)