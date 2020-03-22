新冠肺炎疫情延燒，民眾紛紛準備防疫物資自保，台南市共有2524位貧童，這些弱勢家庭未必能取得足夠的防疫資源，台灣世界展望會募集防疫包，22日在台南市長黃偉哲見證下，陸續贈送弱勢家庭兒童。

口罩、酒精，是對抗新冠肺炎最基本的防疫物資，台灣市面上屢屢缺貨，一般民眾都難買到，何況是經濟弱勢的家庭，世展會日前發起募捐，請民眾捐款助買防疫包贈貧童，每包內含乾洗手、洗手乳、濕紙巾、口罩套與清潔手套，價值250元，目標募集4000份，第一階段募得1200份，先給較貧苦的高風險家庭兒童。

世展會22日在安平古堡舉辦小型防疫活動，黃偉哲到場教導防疫秘訣，進行防疫小常識有獎問答，包括戴口罩步驟、洗手時機等，讓小朋友透過活動了解防疫重要性。

世展會南區辦事處主任林惠君表示，弱勢家庭的家長平常要維持家中經濟開銷，已無多餘能力購買防疫用品，弱勢家庭對個人衛生、居家清潔的防疫觀念又較薄弱，世展會才會推出健康防疫計畫。

除了呼籲民眾捐助防疫包外，世展會給予每位貧童每半年7500元營養扶助金，也亟需外界捐款，別讓台南市2000多名貧窮家庭小孩因經濟問題，成為防疫破口。

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(中時 )