「新冠狀肺炎COVID-19」疫情延燒，讓全球至少150國出現確診案例，搞的人心惶惶，但對於病毒究竟起源自何處，至今說法眾說紛紜。但近期有美國的研究所協同多個國家進行研究武漢肺炎病毒株的基因序後發現，這種病毒並非屬於人造病毒，且可能有2種自然演化的「假設」。

據美國「斯克里普斯研究所」（Scripps Research Institute）發表於《自然醫學》期刊(《Nature Medicine》)的共同研究論文，可能推翻「人為製造」的陰謀論說法。

該研究團隊為探索新型冠狀病毒的起源與演化方式，在實驗室分析病毒株基因序，發現該病毒是世界上第7種影響人類的冠狀病毒，並發現該病毒具有兩類特徵，包括「突刺蛋白RBD突變」及「獨特的骨架」。研究論文判斷，起源追朔已可清楚的顯現，基本『可排除掉實驗室人為製造出病毒』的說法，斷定該病毒「非人為製造、操縱」。

「斯克里普斯研究所」免疫學和微生物學副教授Kristian Andersen博士指出，「通過比較已知冠狀病毒株的可用基因組序列數據，我們可以堅定地確定SARS-CoV-2來自自然過程」。

該實驗室同時也提出「新冠病毒起源論」的2種合理假說。第一，是新冠病毒在動物宿主身上產生，並經過「天擇」自然演化而來，之後再透過多種途徑傳染給人類。第二，則是動物身上有另外一種「非致病性」的病毒，在傳染給人類以後，經突變演化為在全球爆發的新型冠狀病毒。

據公開資料顯示，斯克里普斯研究所（英文：The Scripps Research Institute，縮寫TSRI）是世界著名的綜合性醫學研究及教育機構，也是世界上最大的私立非營利性生物醫學研究機構之一。總部位於美國加州聖地牙哥市，研究人員包括3000餘名科學家、研究人員，誕生過包含諾貝爾醫學獎得主 布魯斯·比尤特勒（Bruce Alan Beutler)在內的醫學、化學獎得主。

(中時電子報)