作物搭配不同季節，將讓順時埔社區擁有千變萬化的景色。（蕭靈璽攝）

市府沿水圳設置稻草屋，供順時埔鄉親農忙之餘多了一處納涼空間，更增添農村風味。（蕭靈璽攝）

大溪觀光再升級，市府於2018年爭取交通部觀光局補助，並以「慢活城市」為主軸，以最小幅度破壞重新整建水圳周遭，設置多個休憩空間環境、步道等相關設施，讓民眾得與大溪自然農村風光「零距離」享受，創造全新的「田園觀光」

為凸顯大溪自然農村之美，桃園市政府於2018年爭取交通部觀光局補助，辦理「大嵙崁環線步道暨水圳景觀園區整建工程」，投入將近2800萬的經費沿著月眉圳、順時埔圳及順時埔沿線重新打造整建景點，並於2019年底正式完工，讓過去農村小社區搖身一變，成為大溪全新觀光景點。

為減少環境破壞，桃園市風景區管理處強調，工程設計以最小幅度環境影響進行，並特別打造「田心步道」讓民眾可自由穿梭農田之間，享受「零距離」的農田風光，病因作物配合季節將有千變萬化的風景，讓民眾每次的前往，都會有全新的發現，為大溪帶來全新的「田園觀光」

(中時 )