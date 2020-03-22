面對新冠肺炎，台灣醫療體系和防疫措施讓世界多國大為稱讚，現在就連遠在義大利的人民都要飛來台灣躲避疫情。一名網友發現，有位義大利YouTuber拍片紀錄飛來台灣的心得，因為聽說台灣的醫療評價不錯，還說「趕在台灣關門前從柬埔寨直飛進來」，讓網友感覺「現在是連外國人都來吃台灣的醫療豆腐？」

這名網友在PTT發文表示，影片中來看，這名義大利YouTuber飛來台灣後，連基本的口罩都沒配戴就直接走在路上，理由竟是因為要拍攝影片，讓他非常生氣「請問病毒是會他X管你有沒有拍片需求嗎？你想拍片其他人就該死 ，活該倒楣要陪著你暴露在高風險下？」

更令原PO不滿的還有，對方看在台灣醫療表現優異就飛過來，然而醫療資源總是有限，加上長年旅居海外，疫情爆發後才回台灣治療，還有硬要省旅費出國旅遊的人，醫療資源已經被大量消耗，甚至是浪費，如果現在還得多收來台灣躲避疫情的外國人，「醫療資源不就崩塌了？」

即使外國旅客身體健康沒染病，但這時候飛來台灣，他認為仍會消耗機場檢疫、防疫旅館、防疫專車等資源，「若是為了自己國人也就算了，連歪果人（外國人）也想來吃台灣豆腐，讓我看了就很倒彈（台語）。」其他網友也紛紛回應「再說不鎖國啊，等著台灣變義大利」、「現在免簽還多開一個月趴趴走呢 ，外交部蒸棒」、「他不就趕在關門前進來的，後面很難進來了，又不能趕走他們」。

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(中時電子報)