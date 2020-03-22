國民黨主席江啟臣今（22）日南下拜訪黨籍縣市首長，盼透過與各縣市溝通聯繫機制，可以凝聚黨內基層意見，作為立法院及縣市議會接下來問政與攻防的切角，讓黨往後作戰方向更「貼地氣」。

江啟臣今天偕同黨籍秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、政策會執行長林為洲及立法委員溫玉霞、翁重鈞，先後拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人，針對「防疫措施、市政建設、政策合作、黨務再造」等多項大家關心的議題進行意見交換，期許中央與地方攜手合作。

江啟臣表示，自上週起已陸續展開15個執政縣市的拜訪行程，除了於上週日南下拜訪高雄市長韓國瑜、議長許崑源外，也撥空拜訪了新北市長侯友宜，預計在下週就會完成西部9位縣市首長的拜訪，東部及離島縣市也都在規劃進行中。

江啟臣指出，未來黨中央與地方的合作將不計任何形式。國民黨目前有15個執政的縣市，包括地方縣市長、民代都必須相互合作、相互支援，未來黨中央會強化與各縣市多元的溝通聯繫機制，明（23）日將在智庫舉辦15執政縣市研討會，聽取各縣市代表對於防疫與國土開發等相關議題的意見。

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(中時電子報)