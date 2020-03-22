闖關活動得獎者合影。（寶熊漁樂碼頭提供／陳淑娥台中傳真）

闖關活動吸引大批民眾共襄盛舉。（寶熊漁樂碼頭提供／陳淑娥台中傳真）

台中寶熊漁樂碼頭22日舉行親善大使就職典禮，由館長吳德利親自為北極熊BO授證，正式聘請擔任寶熊漁樂碼頭海洋環境保護親善大使，身材高大壯碩的北極熊BO，在披值星帶時一度卡關，逗得大小朋友笑聲不斷，直呼好可愛！

全球第三大釣具品牌-寶熊漁具（Okuma）旗下寶熊漁樂碼頭，22日在館內1樓漁村商店街舉行親善大使就職典禮，館長吳德利表示，為展現台灣人熱情，團隊特別在BO來台灣滿3個月的日子舉辦典禮，正式歡迎BO加入大家庭；他也預告BO未來將一同推廣釣魚及海洋環境保護相關活動。

為加強親善大使的意象，館方特別為BO精心準備「我防疫，我驕傲！」值星帶，而身材高大壯碩、號稱身高200公分的北極熊BO，也讓工作人員在披值星帶過程中一度卡關，BO一臉無害、圓滾滾的萌樣，逗得大小朋友笑聲不斷，拿起相機搶拍，直呼好可愛！

寶熊漁樂碼頭指出，純白北極熊是寶熊漁具（Okuma）品牌識別，北極熊象徵純潔且能適應惡劣的生存環境，就像寶熊漁具創立之初，面對困境所表現出堅忍不拔的精神；另一個涵義就是北極熊是天生捕魚高手。

寶熊漁樂碼頭表示，北極熊BO是受到寶熊漁樂碼頭第一代親善大使北極熊「憨憨」的邀請，去年12月來到寶熊漁樂碼頭，親和力強的BO，在這3個月間人氣直線上升、深受男女老少遊客喜愛！

除了就職典禮外，活動當日館方也為北極熊BO舉行「最佳拍檔」闖關競賽，遊戲為4人一組，共同闖關拚積分，吸引20組參賽者報名參與，最後從20組參賽者中，選出積分前3名，成為北極熊BO今日的最佳拍檔，為今日活動畫下圓滿句點。

(中時 )