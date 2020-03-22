(16：12更新)空服員從外站回來不用居家檢疫14天，有長榮空服員擔心成為防疫破口，在航空公司人力不足跟防疫之間，中央流行疫情指揮中心該如何取捨？副指揮官陳宗彥表示，有要求將排班間隔拉開，最少5天以上。

陳宗彥表示，首先，機組人員回來之後，有要求航空公司雖然沒有納入居家檢疫14天，但有要求將排班間隔拉開，希望最少要有5天以上。

陳宗彥說，機組員入境時如果身體有症狀，一樣會在篩檢站的地方做採檢，並納入居家檢疫的名單。

外界關心，機艙內餐飲、口罩的現況如何？指揮中心表示，艙內要求都已提升，防護機制，機組員全程配戴N95口罩、餐的部分也簡化，以經濟艙來講，過去餐點服務3次，現在簡化成1次。

副指揮官陳宗彥說，回國後，是把機組員納入居家檢疫措施，而不是自主健康關懷，只是不受14天限制，希望排班時間拉長，機組員是不可以外出，由航空公司依照指揮中心頒布的準則，提出完整計畫，按照計畫要落實執行，由民航局來督導兩家航空公司是否有落實執行。

陳時中補充指出，所以不是區隔放鬆，是時間縮短，隔離措施沒有少。

(中時 )