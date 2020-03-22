屯區藝文中心即日起至4月12日於展覽室A推出「插畫奇想」展覽，以生活、科技、平台的應用作為核心主軸，更將插畫導入，將作品結合空間、傢具傢飾以奇妙有趣的方式展出，讓觀眾用不同的方式體驗生活在插畫世界中的奇妙與愉悅！

策展人蕭明瑜表示，比其他藝術作品更貼近生活的插畫，就如同人們每天使用大量的貼圖和朋友分享情緒和交談，已演變成引領21世紀新興輕藝術的風潮。這次「插畫奇想」展覽除了展出插畫作品之外，更將作品結合生活，讓觀眾體驗插畫在生活中的應用。

此次展覽共有三大亮點，其一為展覽分為四大展區，以插畫家的代表作或風格來呈現，策展人蕭明瑜的作品「穿山甲在城市中散步」、「微笑阿狗」呈現生活中的簡單美好；郭育誌以作品「怪物市集」為核心，將看似毫無關聯的怪物齊聚一堂；李季蓉以音樂育樂園的風格，讓觀眾進入色彩繽紛的奇幻國度；魏立婷運用細膩的線條創造各種奇幻城市，讓觀眾於城市間穿梭。

其二為插畫家郭育誌與工藝家謝欣碩的共同創作，謝欣碩表示，首次跨界合作，須將平面插畫轉為立體，但又需保有插畫風格特色是一大挑戰。其三為插畫於生活中的應用，將插畫家作品紛紛轉換為衣服、配件與襪子等，讓觀眾穿戴在身上體驗插畫在生活中的奇妙趣味。

(中時 )