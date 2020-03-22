中國人民銀行副行長陳雨露22日表示，大陸疫情防控的形勢持續向好，復工復產率持續提高，人民群眾生活秩序正在穩步恢復。針對疫情防控和企業復工復產的需求，大陸快速出台一系列有效的政策措施。

陳雨露表示，人行通過準確的公開市場操作和定向降準，來提供短期和中長期的流動性，保持銀行體系流動性合理充裕，人行及時設立人民幣（下同）3,000億元專項再貸款和增加5,000億元的再貸款再貼現額度，有力精準地支持疫情防控和復工復產。對疫情發生後受影響比較大的中小微企業、民營企業貸款給予展期和續貸的政策，幫助這些企業保持現金流的穩定，渡過難關。

陳雨露稱，上述組合拳正產生顯著成效，中國金融體系的運行總體平穩，金融市場預期穩定，貨幣信貸平穩較快增長，國民經濟經受住了疫情衝擊，也為全球經濟金融的穩定作出重大貢獻。

陳雨露稱，人民幣?率將在7附近繼續雙向波動，不存在持續貶值基礎。人民幣兌美元?率近期在全球貨幣表現相對穩健，儘管出現被動貶值，但貶值幅度小於歐元、英鎊和新興市場貨幣。

陳雨露表示，近期，境外疫情擴散蔓延，國際金融市場動盪加劇，全球經濟下行的風險在不斷加大。在這種情況下，世界形勢也對大陸的經濟發展帶來新的挑戰。目前，大陸實體經濟活動逐步改善，大陸經濟長期向好的基本面沒有變化，準確把握疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整政策的力度、節奏和重點。

(工商 )