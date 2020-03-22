陸疫情信貸支持已超1.8兆元 15:582020/03/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監副主席周亮22日於國新辦記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，金融業全力保障金融的服務沒有中斷，銀行業機構為抗擊疫情提供的信貸支持，已經超過人民幣1.8兆元。 他說，自1月25日以來，兩成的中小微企業的到期貸款本息，已經獲安排延期支付。在1月至2月，新增製造業貸款額度增加2,500億元，明顯的高於上年的同期增幅。 據統計，除湖北以外，全國的銀行網點的復工率達到9％，保險網點的復工率超過97％。同時，線上和線下金融服務也開展得非常靈活。 (工商 ) #全國 #信貸 #兆元 #網點 #復工率 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海中小企業復工率81％ 返工逾7成 11:212020/03/18 財經 全國兩會何時開 視地方補開狀況 04:092020/03/20 焦點新聞 陸籌錢穩投資 專項債已發兆元 04:092020/03/20 話題觀察 陸祭兆元財政刺激措施 恐下調經濟成長目標 09:322020/03/20 財經 大陸為重振經濟 傳推數兆元刺激措施 11:452020/03/20 財經 台股本周市值蒸發2.71兆元 暴減8.8％ 18:072020/03/20 財經 陸拚經濟 端兆元財政刺激措施 04:092020/03/21 焦點新聞 陸砸數兆元 拚基建、救經濟 04:102020/03/21 全球財經 KPMG：零售業可先併數位企業 04:102020/03/21 金融．稅務 河南省規模以上工業企業 復工率達94％ 04:192020/03/22 財經 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 近五成民眾擔心染病沒錢醫 一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情，成為美國人心裡的痛？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。