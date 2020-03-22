大陸銀保監副主席周亮22日於國新辦記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，金融業全力保障金融的服務沒有中斷，銀行業機構為抗擊疫情提供的信貸支持，已經超過人民幣1.8兆元。

他說，自1月25日以來，兩成的中小微企業的到期貸款本息，已經獲安排延期支付。在1月至2月，新增製造業貸款額度增加2,500億元，明顯的高於上年的同期增幅。

據統計，除湖北以外，全國的銀行網點的復工率達到9％，保險網點的復工率超過97％。同時，線上和線下金融服務也開展得非常靈活。

(工商 )