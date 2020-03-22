大陸證監會副主席李超22日表示，目前疫情對A股市場影響已逐步得到消化，A股本益比低、流動性相對充裕、投資價值顯現。境外市場劇烈波動對A股影響是階段性的、可控的。數據顯示，從年初至今，外資從股市淨流出人民幣200億元左右，規模並不算大。

大陸國務院新聞辦公室舉行記者會，介紹應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況。李超表示，目前外資佔A股流通市值僅佔4％，有擾動但並沒有顛覆性和根本性的衝擊。

李超稱，與境外金融市場相比，A股展現出較強韌性。A股波動幅度相對較小，投資者行為相對理性。金融市場自我調整功能得到有效發揮，外部環境變化是階段性的，不會改變大陸資本市場長期態勢。

他表示，由於之前持續展開降槓桿措施，槓桿資金總量比2015年高峰時下降了80％，對股票質押風險壓存量、降增量，股票質押較高峰下降了三分之一。

他又稱，上市公司復工率98％，高於全國平均水平。對於市場對創業板改革是否受疫情影響的擔憂，李超表示，創業板改革已做了研究和論證，在一定範圍內徵求了意見，會抓好創業板註冊制改革主線，同時也在發行、上市、訊息披露和退市等基礎制度方面也會做出安排，相關工作正在有序推進。

(工商 )