公館鄉農會農產展售中心推出奉湯體驗，利用農會上市新品「蘿蔔錢」煮出甘甜美味的蘿蔔三代湯。（摘自公館鄉農會臉書）

公館鄉有豐富的農特產品，公館鄉農會將食材處理好，方便消費者烹煮。（何冠嫻攝）

公館鄉農會結合故事行銷，推廣在地特色與農特產品，並販售處理好的食材包，方便民眾烹煮。（何冠嫻攝）

公館鄉農特產品豐富，公館鄉農會為行銷在地好料，推動體驗經濟，在門市熬煮「福菜湯」、「蘿蔔三代湯」、「蘿蔔錢三層肉湯」，讓遊客與消費者品嘗最道地客庄料理，並了解農特產烹煮方式，喚起味覺記憶，傳承客庄美味。

公館鄉農會展售中心為穩定農特產品行銷通路，宣傳農會網路購物，也推出「公館農會小廚房」，邀請消費者認識在地特色與美味。公館鄉農會總幹事古雪雲表示，不管紅棗、紫蘇、芥菜、福菜、芋頭等，都是公館特色產業的延伸，結合體驗經濟與故事行銷，盼能加強品牌深度經營。

公館鄉農會農產展售中心提供「奉湯」服務，在周末煮出濃濃客家味，2月中周末推出福菜肉片湯，3月蘿蔔錢、蘿蔔絲、蘿蔔乾上市後，搭配老蘿蔔、蘿蔔乾、蘿蔔，煮出甘甜美味的蘿蔔三代湯，門市縈繞最道地的客家佳餚香味，讓人食指大動。

遊客品嘗道地客家料理，並且能學習到在地農特產品的烹煮方式。古雪雲指出，除了讓顧客了解農特產料理方式，傳授客庄美食的烹煮技巧外，更傳承並喚醒老一輩的味覺記憶與客庄回憶，未來也將針對上班晚歸族群，持續研發可以簡易烹煮的食材包，讓農特產品拿出冰箱後，簡單微波、料理就能享用在地美味。

(中時 )