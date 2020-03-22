旅外國人返國潮進入高峰，未來兩周是重要關鍵，彰化縣居家檢疫追蹤中達1022人，居家隔離在案也有12人，之前有人家裡待不住「開溜」都被逮到，彰化縣衛生局開罰5人，共33萬元，其中2人跑得勞師動眾，各開罰10萬元，另2人各6萬元，1人1萬元，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，這些都是之前個案，近日大夥守望相助，沒有「落跑」情事。

彰化縣上個月發生白牌司機確診死亡，爆發家庭群聚感染，確診個案累計5人後，彰化縣衛生局防範得宜，里長、村里幹事和警方沒也把守護精神發揮到最高點，守住疫情，１個月來已經沒再爆增新案例，倒是謠傳趴趴走、土耳其返國等假消息很多，警方也火速逮到傳播假消息來源，以免動搖人心。

彰化縣籍直到20日才又新增新冠肺炎確診案例，是第120案，為23歲大學生，去年8月就已出國，3月2至3月4日曾前往巴黎旅遊，3月14起出現咳嗽、喉嚨不適、全身倦怠，3月18返國，經機場檢疫時，症狀仍持續且發燒到38度，因出現呼吸道症狀及旅遊史故通報，收治北部醫院負壓病房隔離中，個案未返回彰化，在彰化縣故沒有接觸者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，未來兩星期挺住，這守住疫情關鍵期，目前國內確診病例已增加到169例，，預料還沒走到最高峰，彰化縣居家檢驗人數從3天前 248人，暴增到1022人，居家隔離也從8人增加到12人。

葉彥伯表示，至新冠肺炎爆發以來，彰化縣居家檢疫總人數為2160人、追蹤中1022人已結案1138人，居家隔離99、結案87、在案12。未來因應隔離人數還會增加，緊急就醫都需119救護車運送，已經盤點8部防疫專車準備上路，投入更多人物力守護健康

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(中時 )