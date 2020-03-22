正值防疫期，現場來了上百人領取樹苗。（張毓翎攝）

林管處今日還設攤向民眾推廣合法、安全及有保證的國產木竹材製品。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）等人也蒞臨並親手植下烏心石、臺灣肖楠等30株原生樹木，響應「節能減碳愛地球」精神。（張毓翎攝）

嘉義縣政府、林務局嘉義林區管理處22日在嘉義縣民雄鄉福樂公園舉辦「森活大樹聚專鼠與你．來嘉種樹」活動，主辦單位提供厚葉石斑木、光蠟樹等苗木贈送；正值防疫期，現場有不少家長帶著家中寶貝來親近大自然，縣長翁章梁等人也蒞臨並親手植下烏心石、臺灣肖楠等30株原生樹木，響應「節能減碳愛地球」精神。

林管處這次準備1000株樹苗，除贈送每位參加民眾2株，更推廣「護樹」的重要性，此外，現場還有國產材加工DIY、林產品推廣及農特產品展售等活動；縣府農業處表示，「十年樹木，百年樹人」，為了使生態環境更美好，植樹綠美化需代代相傳，每年期待透過贈苗活動，傳承植樹觀念，讓人們心中的「綠種子」悄悄萌芽。

翁章梁表示，自從他上任後，積極推動「村里生活大調查」以發掘村里生活需求，其中一項是調查村庄內是否有多餘的空間種樹，如果有需求的話，縣府會輔導居民種樹，縣府目前配合23個社區，總共栽種約2000棵樹，種樹對生態、環境及民眾的居住品質都有好處。

林管處今日還設攤向民眾推廣合法、安全及有保證的國產木竹材製品，林管處作業課課長康素菁表示，去年林務局啟動國產木竹材溯源管理及認證制度，提升合法國產材市場並遏止盜伐，目前申請「台灣林產品生產追溯條碼」（QR-Code）有65項，嘉義地區木材業者申請通過的高達32項產品。

林管處處長張岱表示，QR-Code有「不可竄改」、「公開透明」及「去中心化」的特性，業者透過網路即可申請，同時消費者可掃描QR-Code了解木材來源等，林務局未來在貴重木的標售，將限定獲驗證之業者才能投標，以促進合法林產品交易及在地生產。

(中時 )