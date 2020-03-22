成熟的青江菜價格低到不敷成本，農民直接開耕耘機耕鋤。（周麗蘭攝）

受新冠肺炎疫情影響，雲林縣蔬菜嚴重滯銷，雲林縣府擬補助農民耕鋤每公頃3萬元、休耕每公頃補助2萬元，行文農委會請求以紓困特別預算支應，不過中央要求縣府也應負擔一半。縣長張麗善表示，地方政府是替農民著想，怎麼可能籌得出錢？希望政府對農民不要那麼苛刻。

雲林縣是全國短期葉菜類最大產地，因疫情衝擊飲食消費市場，採收不敷成本，不少農民直接翻耕成綠肥，觀望疫情再做復耕打算。

三月初耕鋤的葉菜，經過半個月已爛，若要復耕可以進行，西螺果菜市場上周平均交易價格仍僅每公斤16、17元，低迷的菜價衝擊農民生計。

縣長張麗善3月7日勘察大西螺地區菜園後，縣府帶頭每周採購20公噸蔬菜為縣內國中小營養午餐、長青食堂、社福單位加菜，中央每公斤補助10元、縣府3元，幫助農民度過難關。

張麗善指出，葉菜類短時間內供過於求，耕鋤、休耕才能使菜價回穩，希望中央以紓困特別預算支應，從農業類的35.6億元提撥。

她表示，農業處推估耕鋤每公頃應補助3.5萬元，之後農田休耕1個月每公頃補助2萬元，可一次申請休耕2個月4萬元，也可按月申請。

張麗善說，縣府行文農委會後，得到口頭回應是「中央、地方政府各出一半經費」，她不懂政府為何要跟農漁民斤斤計較。

她強調，35.6億元的農業紓困特別預算只用於農漁業者紓困利息補貼的話，本縣的老農、小農根本用不到，多數農民現種、現收、現領，如果政府不幫，他們一定要賠錢，而且縣市政府怎麼可能籌到錢？希望中央對農民不要那麼苛刻。

(中時 )