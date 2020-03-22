赴北京民眾注意！ 北京首都機場實施12地分流入境 15:592020/03/22 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京首都機場宣布將設置12檢疫點分流入境（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官方為防範新冠肺炎疫情輸入北京，在22日宣布目的地為北京的航班，須從12個指定機場進行檢疫，符合檢疫條件的旅客才可繼續搭乘原航班入京。 公告稱，自3月23日零時（北京時間）開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。各航空公司航班指定的第一入境點可以在民航局、航空公司官網上查詢。 (中時 ) #北京 #入境 #航班 #12 #航空公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 IATA：全球航空公司現金告急 待政府援助 08:552020/03/18 財經 林佳龍：擬投300億 助航空公司度難關 11:392020/03/18 政治 機組員免14天檢疫 國籍、外籍航空都適用 16:252020/03/18 生活 防疫全境封鎖 外籍旅客無法入境錯愕 08:352020/03/19 生活 北京再發入境規定 不再受理獨居入境人員居家觀察申請 10:122020/03/19 兩岸 每天都睡過頭？這3個星座就是遲到大王 22:302020/03/19 娛樂 國際航班分流 津蒙晉共承擔 04:102020/03/20 兩岸要聞 快評》 零酬砍薪 救得了旅遊慘業？ 21:002020/03/20 財經 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 兩岸熱門新聞 加強防控！上海對所有入境人員核酸檢測 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 疫情造成陸出口驟降 美醫療用品嚴重短缺 - 兩岸 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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