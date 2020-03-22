大陸官方為防範新冠肺炎疫情輸入北京，在22日宣布目的地為北京的航班，須從12個指定機場進行檢疫，符合檢疫條件的旅客才可繼續搭乘原航班入京。

公告稱，自3月23日零時（北京時間）開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。各航空公司航班指定的第一入境點可以在民航局、航空公司官網上查詢。

(中時 )