桃園市2名國三生18日赴日參加入學考試，20日返台。因需居家檢疫，商量入住朋友的空房。不料社區貼出公告，指出某樓某號有居家檢疫者，引發住戶反彈。家長難過的說，為什麼要敵視居家檢疫的人？

家長投訴，指日本學制與台灣不同，孩子因想到沖繩就讀高中，也準備了很久。此次疫情爆發，也是考慮很久，後來認為沖繩案例不多，因此還是讓他們到沖繩參加考試。

2人18日飛往沖繩，20日晚上返回台灣。因考量居家檢疫仍以不同空間為宜，因此和友人商借位於蘆竹的1間社區空房，也在孩子入住前，先和管委會打招呼。

沒想到管委會20日傍晚就在社區貼出告示，指出某樓某號某姓住戶，有居家檢疫者入住，公告也寫著，會要求警衛密切注意監視器，查看孩子是否外出。最後還寫上，請菩薩保佑我們社區住戶安然度過此次疫情。

家長因認為遭到社區為難，也影響到屋主朋友，決定讓2名孩子住到其他地方居家檢疫，但是要到該社區搬離預先放置好的生活用品時，還被其他住戶圍堵，還一路跟到地下室。

她說，他們真的想要遵守居家檢疫規則，反而造成困擾，管委會得知有居家檢疫者入住，還趕緊開會，這種行為，也造成住戶恐慌，是很不好的示範。

社區主委則澄清，原本計畫讓他們進來入住，不過公告貼出後，引起居民擔心。因此緊急開會討論，居民都反對讓居家檢疫者入住，他也不認為有洩漏個資行為。他說，防疫期間大家都很怕，尤其擔心老人、小孩子被傳染。

對此桃園市衛生局指出，傳染病防治法第11條規定，對於接受隔離治療者、居家檢疫者、集中檢疫者及其家屬之人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視。將會派人到社區進行了解。

(中時 )