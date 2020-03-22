國內新冠疫情近日確診個案爆增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦承不排除已有零星的社區感染，對於社區感染一觸即發，感染科權威、中華民國防疫協會榮譽理事長王任賢疾呼，中央流行疫情指揮中心趕快對人口密集活動、人口密集機關做出活動規範並實施全口罩政策以守住社區防線。

王任賢指出，新冠肺炎病毒的傳播是靠飛沫傳染，是呼吸道疾病，防護作為是口罩為主、洗手為輔，因為呼吸道傳染是一哈氣就會傳染，用手接觸到病毒的機會還是比呼進的機率低。

他也解釋，在2009年世界衛生組織在流感大流行時在香港做了一項研究，針對確診患者以家庭為單位做實驗，發現患者回家後全家戴口罩、勤洗手以及無任何作為者，傳染給家庭其他健康者的機率，戴口罩和勤洗手的實驗組比無作為者降低了58％的感染率。

由於連續8天境外移入病例激增，其中還有3例本土病例找不到感染源，陳時中認為目前已是零星的社區感染，王任賢認為不排除已出現社區傳播，他呼籲中央流行疫情指揮中心要趕快對人口密集機構、人口密集活動趕快做出行為規範，不能只公布指引讓主辦單位自行評估。且應對醫療院所外人口密集機構規範全口罩政策，他也建議民眾，乘車、進入人口密集場所應全程載口罩防護。

(中時 )