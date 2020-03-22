冠肺炎疫情在東協國家持續肆虐，台灣民眾常出遊觀光的泰國，21日更是爆增89個確診，創下單日最高紀錄，目前泰國累計411確診、1例死亡，目前曼谷市長阿斯溫（Aswin Kwanmuang）已下令，關閉當疫商場和餐廳等非必要場所至4月12日。不過在現在卻傳出，有當地民眾因懷疑染上新冠肺炎，居然選擇輕生，讓人相當遺憾和不捨！

一名在翁卡叻縣任教的英文老師，懷疑自己感染到新冠病毒，一直悶悶不樂，這名老師因為日前疑似扁桃腺發炎，到醫院就診之後，仍感到不適，沒想到這名教師隔天居然未到校上課，同事無法聯繫上，只好前往住處關切，沒想到一開門，竟見到該名老師輕生，屋內還發現紙條上寫著，「我對不起所有人，我可能感染了新冠肺炎」。

警方接獲報案後趕到現場，經這位教師同事的說法，立刻將遺體送往檢驗，所有警員、調查人員以防萬一，也都穿上隔離衣和戴上口罩進入屋內調查。

警方表示，若死者確定為新冠肺炎感染者，將會追蹤死者家屬、或跟死者有密切往來的接觸者，並且隔離14天。警方指出，民眾若感覺自己身體不適，或出現相關的疑似症狀，必須先通報並且前往指定醫院就醫，千萬不要因為擔心而釀成悲劇發生。

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(中時電子報)