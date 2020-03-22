針對美國研究使用抗瘧疾藥奎寧能夠治療新冠肺炎一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中淡淡指出，每次相關疫情的治療藥會被提出來，可是在臨床上都沒有達到效果，只能希望這次真的有效果，才可以幫助治療。

對於奎寧的治療效果，食藥署長、疫情中心研發組副組長吳秀梅說，目前只有體外試測，體外試驗確實看到奎寧抑制病毒脫殼，因為病毒要進入細胞，要先有脫動的動作，奎寧治療的機轉是如此，但是不是已到臨床人體的治療效果，還要進一步研究。

吳秀梅進一步指出，目前其他國家也在進行臨床試驗，如果有一些結果的話，應該可以看看後續發展，台灣再來決定是否以這種藥品進行臨床使用。

吳秀梅表示，現在台灣有能力研製奎寧的下一代藥物原料，這種藥物副作用較小，台灣另有藥劑廠可以做出相關的藥品，目前國內的許可證有7張，因此，台灣有能力從原料提供到整個製劑的生產。

陳時中說，這個奎寧藥物如果真的在臨床上有效，台灣是不會缺這個藥，因為台灣從原料到製藥一系列都有，具有完整供應鏈，可是每次有相關的治療藥物會被提出來，可是在臨床上都沒有達到效果，只能希望這次會有效果，才有助於治療。

(中時 )