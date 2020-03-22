嘉義公園廿二日有美術節活動，愛畫畫同好各據一隅，彩繪公園景色 。（廖素慧攝）

嘉義公園廿二日有美術節活動，愛畫人用彩筆寫生嘉義公園風景。（廖素慧攝）

8年級嘉義女兒盧郁婕從小在嘉義公園畫畫寫生，長大後當美術老師，她募款策辦美術節活動，期待畫出嘉義公園的「大人味」，22日專門為大人們辦寫生活動，來自各地的愛畫人約400人參加，她說，希望有更多大人用寫生、速寫畫出嘉義公園之美。

盧郁婕生長於嘉義市，家裡經營美術用品社，現任文雅國小美術老師，她說，嘉義公園是很多小朋友比賽畫圖的地方，也是前輩畫家陳澄波作畫的地方，3月25日是陳澄波受難日，也是台灣美術節，因而提前於22日在嘉義公園辦美術節活動。

盧郁婕說，嘉義市風畫很盛，學畫、作畫是很多長輩的閒餘興趣，但為大人而辦的繪畫活動很少，因此這次專門為大人辦寫生活動，各地愛畫者約300人在網路報名，現場報名約100人，都是國高中、大專院校、社區大學學員及社會人士參加。

盧郁婕說，預計募款20萬元，目前募到約19萬元，感謝大家的熱情贊助，尤其是吳帛霓醫師、創辦嘉義女兒節的盧銘世老師給她很大鼓舞，與吳醫師是初識，即爽快捐助2萬元，還鼓勵她用小額募款能感動更多人，把藝術的能量擴散出去，讓她信心大增。

文雅國小校長沈煥東說，盧老師教學認真，辦活動創新，在嘉義公園辦活動，也有文雅國小的裝置藝術展、48個攤位的藝術家市集，很精采豐富。

(中時 )