持續的冠狀病毒危機，促使2020年英國的法茵堡國際航空展（Farnborough International Airshow,FIA）、德國的柏林航空展(ILA Berlin Air Show)相繼取消。此舉也標誌著今年是航太產業的冰河時期，因為疫情，各國的航空旅行需求近幾為零，各國封閉邊界、嚴格管制航空。法茵堡航展原定於7月20日至24日，而柏林航空展原定在於5月13日至17日舉行。

富比士(Forbes)報導，在倫敦近郊漢普郡的法茵堡機場（Farnborough Airport），每兩年就會舉行一次航空展，由於歷史悠久(首次航展在1948年)，因此一直是世界上最著名、最大的航空和國防工業展示會，聚集了世界上最重要的航空產業製造商與各國最先進的航空工業，與法國的巴黎航空展交替進行。

法茵堡航展主辦單位表示，「鑑於全球冠狀病毒的前所未有衝擊，我們必須考量參展團體、參觀者、承包商和工作人員的安全與健康，在經過非常慎重的考慮後，我們決定停辦2020年的法茵堡國際航空展。」

他接著補充「但請各界放心，我們會繼續努力，並將確保2022年的法茵堡國際航展能夠比以往任何時候都更好。」

2018年的法茵堡航展，吸引了8萬名商業參觀者，並且有156個文職與軍事代表團參加。簽署與宣布的合約，達到1920億美元，其中包括1400多架商用飛機(價值1,540億美元)、1432多具航空發動機(219.6億美元)的訂單，可謂成果豐碩。

但是，今年航空運輸業正在崩潰，國際空運幾乎停滯，現有的飛機都很少飛行了，航空公司也就無需購買新飛機。像空中巴士、波音和巴西航空工業公司，這樣的飛機製造商今年幾乎都沒有新訂單，空中巴士集團上個月完全沒單，而波音公司總共有25筆訂單被取消。

(中時電子報)