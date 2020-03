新冠肺炎全球蔓延,第一線醫護人員之前在網路發起「i stay at work for you ,you stay at home for us」,呼籲民眾多待在家中,引起好萊塢眾多藝人響應,由演員凱文貝肯發起名為「#IStayHomeFor」的Hashtag活動,包括影星蜜雪兒菲佛,史嘉蕾喬韓森、達珂塔芬妮、歌手瑪麗亞凱莉、艾爾頓強等人陸續參與,台灣娛樂圈近日則有董事長樂團貝斯手大鈞、八十八顆芭樂籽主唱阿強、金曲客語歌后官靈芝、音樂製作人王爺(王斯禹)以及戴祖雄等人相繼響應,盼為疫情風暴盡一己之力。

董事長樂團貝斯手大鈞配合防疫,目前公開演出都已暫緩或取消,長時間待在家裡,他靠自組模型打發時間,趁此機會重拾興趣。正在台灣居家自主健康管理的戴祖雄則每日透過直播與家人、粉絲問好,他還大方示範運動、分享下廚與護膚的等經驗,只是自主管理第二天他到家附近藥局買口罩,卻被網友抨擊怎能出門,他為此特別開直播解釋「居家自主健康管理」,並強調外出絕對有遵守台灣相關規定,且全程戴口罩。

曾擔任鄭秀文、李玟、張信哲、徐若瑄等巨星音樂製作人王爺(王斯禹),身兼洛客班樂團主唱,2004年洛客班搭配電影「17歲的天空」超夯主題曲《我想你的快樂是因為我》,發行至今唯一一張專輯「人生證明」,原定規劃出道15周年復出的洛客班,因為成員各自忙碌而計畫不斷順延,趁此機會開始投入新歌創作,希望今年年底有新作品問世。

董事長樂團貝斯手大鈞響應抗疫活動。(翻攝藝人IG)

王爺響應抗疫活動。(翻攝藝人IG)

戴祖雄響應抗疫活動。(翻攝藝人IG)

八十八顆芭樂籽主唱阿強響應抗疫活動。(翻攝藝人IG)

