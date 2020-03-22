新冠肺炎全球蔓延，第一線醫護人員之前在網路發起「i stay at work for you ，you stay at home for us」，呼籲民眾多待在家中，引起好萊塢眾多藝人響應，由演員凱文貝肯發起名為「#IStayHomeFor」的Hashtag活動，包括影星蜜雪兒菲佛，史嘉蕾喬韓森、達珂塔芬妮、歌手瑪麗亞凱莉、艾爾頓強等人陸續參與，台灣娛樂圈近日則有董事長樂團貝斯手大鈞、八十八顆芭樂籽主唱阿強、金曲客語歌后官靈芝、音樂製作人王爺（王斯禹）以及戴祖雄等人相繼響應，盼為疫情風暴盡一己之力。

董事長樂團貝斯手大鈞配合防疫，目前公開演出都已暫緩或取消，長時間待在家裡，他靠自組模型打發時間，趁此機會重拾興趣。正在台灣居家自主健康管理的戴祖雄則每日透過直播與家人、粉絲問好，他還大方示範運動、分享下廚與護膚的等經驗，只是自主管理第二天他到家附近藥局買口罩，卻被網友抨擊怎能出門，他為此特別開直播解釋「居家自主健康管理」，並強調外出絕對有遵守台灣相關規定，且全程戴口罩。

曾擔任鄭秀文、李玟、張信哲、徐若瑄等巨星音樂製作人王爺（王斯禹），身兼洛客班樂團主唱，2004年洛客班搭配電影「17歲的天空」超夯主題曲《我想你的快樂是因為我》，發行至今唯一一張專輯「人生證明」，原定規劃出道15周年復出的洛客班，因為成員各自忙碌而計畫不斷順延，趁此機會開始投入新歌創作，希望今年年底有新作品問世。

董事長樂團貝斯手大鈞響應抗疫活動。（翻攝藝人IG）

王爺響應抗疫活動。（翻攝藝人IG）

戴祖雄響應抗疫活動。（翻攝藝人IG）

八十八顆芭樂籽主唱阿強響應抗疫活動。（翻攝藝人IG）

(中時 )