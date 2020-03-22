台劇《76号恐怖書店》昨（21日）受邀擔任金穗獎開幕片並舉辦首映，演員小薰黃瀞怡、張書偉、饒星星、林子銓等演員相偕出席。導演莊絢維被現場觀眾問及為何會找小薰擔任〈租屋〉篇章的女主角，小薰自認比較聽話，「導演可以指揮我做任何表演，我都能做好做滿」。至於張書偉，導演期望他這回能發揮極限，張書偉也求導演「盡量凌虐」。
張書偉這回在《76号恐怖書店之恐懼罐頭》第二部作品〈飢餓〉，除了飢餓難耐，還不斷飆出髒話甚至不停在心中上演小劇場。他表示：「滿口髒話的角色跟我本身個性差異頗大，但在詮釋當下反而是興奮的。」不過他也坦言自己私下常常在內心與自己對話「有時會在心裡演練無數的小劇場，天馬行空亂想」，尤其遇到劇本需要投入角色自傳時更是容易。
張書偉這回演出中幾乎體力耗盡，尤其當時拍攝期是在夏天「悶熱的天氣不停的流汗，加上每天翻班過程是極度疲累的」，他形容最痛苦是必須猛灌礦泉水，「大概喝了有快要有1萬多CC的水量吧！」當時灌完水肚子超漲，一度喝不下，最後是咬牙硬灌才拍攝完成。不過雖拍攝期體力上被導演莊絢維極盡折磨，他仍對導演喊話「完全沒有痛苦，只有爽度！」
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
#張書偉 #76号恐怖書店之恐懼罐頭 #小薰 #飢餓 #76号恐怖書店
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。