台劇《76号恐怖書店》昨（21日）受邀擔任金穗獎開幕片並舉辦首映，演員小薰黃瀞怡、張書偉、饒星星、林子銓等演員相偕出席。導演莊絢維被現場觀眾問及為何會找小薰擔任〈租屋〉篇章的女主角，小薰自認比較聽話，「導演可以指揮我做任何表演，我都能做好做滿」。至於張書偉，導演期望他這回能發揮極限，張書偉也求導演「盡量凌虐」。

張書偉這回在《76号恐怖書店之恐懼罐頭》第二部作品〈飢餓〉，除了飢餓難耐，還不斷飆出髒話甚至不停在心中上演小劇場。他表示：「滿口髒話的角色跟我本身個性差異頗大，但在詮釋當下反而是興奮的。」不過他也坦言自己私下常常在內心與自己對話「有時會在心裡演練無數的小劇場，天馬行空亂想」，尤其遇到劇本需要投入角色自傳時更是容易。

張書偉這回演出中幾乎體力耗盡，尤其當時拍攝期是在夏天「悶熱的天氣不停的流汗，加上每天翻班過程是極度疲累的」，他形容最痛苦是必須猛灌礦泉水，「大概喝了有快要有1萬多CC的水量吧！」當時灌完水肚子超漲，一度喝不下，最後是咬牙硬灌才拍攝完成。不過雖拍攝期體力上被導演莊絢維極盡折磨，他仍對導演喊話「完全沒有痛苦，只有爽度！」

《76号恐怖書店》系列演員出席金穗獎。（圖／七十六号原子提供）

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(中時電子報)