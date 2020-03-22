江姓男子在網路分飾多角與1名姿色貌美的女網友交往，以「順順」身分探知她曾有性交隱私後，另以「阿源」恫嚇她掌握有性愛影像，自導自演玩弄女網友，「順順」並以協助取回性愛檔案，強迫女網友與他2度發生性關係，並詐騙10萬元。案經女網友報警，台中地院依妨害性自主等罪判江男徒刑5年；誹謗罪部分判拘役50日，得易科罰金。全案仍可上訴。

江男在2019年2月間在網路鎖定從事直銷、姿色貌美的女網友，以「順順」、「阿源」及「小威」等多個身分透過微信與她聯繫，「順順」向女網友佯稱有興趣做直銷投資，取得信任。女網友向「順順」表示，曾為向某男子借錢，與他發生性關係，當時房間很黑，他行徑怪異。「順順」順勢誑稱那男子是他朋友，已偷拍下兩人性愛影像。

江男分別以「順順」及「阿源」身分，交互連繫女網友編造謊言，使她深信不疑。「順順」威脅女網友，要傳送裸照影像給他，與丈夫做愛時，手機要開啟網路通訊軟體，並開闊音給他聽，不然，他要將性愛影像外流，並告知她的家人，女網友為避免性愛檔案被公開，一直屈從。

此外，「順順」並以取回性愛影片為條件，2度強制性交得逞，且以性愛影片被「阿源」調包取走，「阿源」要求支付10萬元，再向女網友詐財得手。

2019年7、8月間，江男並在臉書上傳女網友照片，加註「尋找照片這兩個人，懸賞10萬欠～錢不還」等字眼。

案經女網友報警，警方在同年9月間將江男拘提到案。

(中時 )