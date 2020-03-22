中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增16例新冠肺炎疫情病例，案例累積達169名，其中13例境外移入、3例本土，年齡10多歲至70多歲。備受矚目的是，出現首位照護機構護理師染疫，衛福部緊急針對53位住民，28位工作人員採檢，目前一採檢驗都是陰性。

指揮官陳時中表示，對此長照機構的案例高度重視，昨晚啟動衛福部立桃園醫院以及長庚醫院2家醫院，連夜針對機構內的住民和工作人員進行採檢，長庚醫院分配到的件數較多，採檢到今早4點，至今中午都已確認為陰性。昨晚緊急將53位住民通通移出，採全隔離方式，全部一人一室，其中5名移到醫院，其餘分別安置兩處集中檢疫場所，各安置24人，也已招募全新照服員及醫護人力進駐照護。

陳時中表示，今天新增3本土案例中，除一位長照機構護理師，另外2例，1個是124本土個案，博士後研究員原本列為本土案例，今天是他的指導老師為案160確診，他也在研究機構上班，由於先前去美國開會回國內確診，他有旅遊史，造成實驗室其他3位人員一起開會確診。目前同一研究室有16位居家隔離也正進行採檢中，25位自主健康管理。

指揮中心補充指出，其中案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元也表示，第156例是本土個案是昨確診，個案在3月12日自覺發燒但沒有就醫，3月16就醫返家，20日就醫採檢後確診，此案是在養護機構擔任護理師。陳時中說，這位護理人員外面接觸史仍在疫調之中，養護機構先消毒、清空、並隔離，疫情中心非常重視此案，緊急處置，不希望引發社區感染等疑慮。

(工商 )