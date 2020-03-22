新冠肺炎疫情延燒「拉長戰線」，不僅考驗當局防疫應變能力，也考驗各方面對疫情時的平衡關係，日前有記者在中央疫情指揮中心記者會上，提出社區傳播疑慮的問題，恰好首度直播開放網友聊天室討論，當下引發論戰，事後各方一連串作為，也產生連鎖反應，導致相關當事人「互咬混戰」的失控景況，對此，名嘴羅友志除捍衛新聞自由外，今又發文直指在醫護、記者忙翻天時，破壞和諧、信任的正是「官」。

羅友志臉書貼文。(翻攝自羅友志 友話直說臉書專頁)

日前的疫情記者會上，提出「社區傳播疑慮」的記者，遭網友罵爆，事後該名記者遭肉搜，壓力破表，其主管事後在指揮中心新聞群組中呼籲官方導正視聽，沒想到對話遭截圖流出，行政院副院長辦公室主任李懷仁還在指揮中心直播時留言表示CDC辛苦了，「被中時記者要求一直貼文呼籲大家不要攻擊記者」，被質疑是在「帶風向」，引發另一波網路筆戰。

此事件越演越烈，各家媒體紛紛出聲，名嘴羅友志今也在臉書粉專轉貼相關報導，發表個人想法，表示現在的台灣防疫處境，是第一線的醫療人員忙翻天、醫藥線記者努力監督提問，而正當眾人努力過正常生活、辛勤工作的現在，「是誰破壞和諧，破壞互相信任？」，羅友志給出答案，直言：「處心積慮的都是『官』！」。

(中時電子報)